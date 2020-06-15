На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Трое водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 31 пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Три водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.
В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о грубых нарушениях Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU