На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:34:43+03:00

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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 31 пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Три водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о грубых нарушениях Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU