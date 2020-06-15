Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.
С 16 по 22 июня фоторадары будут размещены на:
1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
5. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».
6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
7. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».
8. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».
9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».
В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены фоторадары не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU