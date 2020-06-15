2020-06-15T12:42:57+03:00
Общество

Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.

С 16 по 22 июня фоторадары будут размещены на:

1. На 29 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 62 километре автодороги «СоветскГусев».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

8. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены фоторадары не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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