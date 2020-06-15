Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:54:45+03:00

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На жителя Гурьевского района завели уголовное дело за избиение собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В мае полицейским стало известно, что в больницу с травмой головы доставили 20-летнего жителя поселка Орловка. В ходе проверки выяснилось, что травмы ему нанес 23-летний собутыльник, который решил выяснить отношения при помощи биты.

Кроме того, участковые выяснили, что на счету агрессора серия краж Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU