Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Гурьевского района завели уголовное дело за избиение собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В мае полицейским стало известно, что в больницу с травмой головы доставили 20-летнего жителя поселка Орловка. В ходе проверки выяснилось, что травмы ему нанес 23-летний собутыльник, который решил выяснить отношения при помощи биты.
Кроме того, участковые выяснили, что на счету агрессора серия краж Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU