Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:27:35+03:00

Губернатор Калининградской области в шутку прокомментировал новость о зебре, сбежавшей из зоопарка

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Калининградцы продолжают обсуждать новость о зебре, которую заметили на Балтийской косе. Накануне на польской части Балтийской (Вислинской) косы лесники увидели, как между деревьями петляет... зебра. Оказалось, экзотическое животное сбежало из мини-зоопарка в городке Янтар.

«Еще косу поляки не перекопали, а как экологический баланс уже нарушили, нехорошо», - шутливо прокомментировал новость в Инстаграме «Комсомольской правды» губернатор Антон Алиханов.

Напомним, поляки строят судоходный канал через Вислинскую косу, который должен соединить Вислинский залив с Балтийским морем. Ранее представитель Еврокомиссии выступил против строительства Польшей канала через косу.

Как мы неоднократно писали, строительство канала может привести к экологической катастрофе в Вислинском (Калининградском) заливе. Эксперты видят в этом проекте серьезную угрозу. Что до сбежавшей зебры, то ее поймали и вернули хозяину.

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В четверг вечером правительство Калининградской области внесло изменения в постановление № 134 от 16 марта 2020 года, регулирующее порядок жизнедеятельности по время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства, согласно поправкам, до особого распоряжения продлевается запрет на проведение в области спортивных, культурных, развлекательных, деловых, публичных и прочих массовых мероприятий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU