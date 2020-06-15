Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс
Калининградцы продолжают обсуждать новость о зебре, которую заметили на Балтийской косе. Накануне на польской части Балтийской (Вислинской) косы лесники увидели, как между деревьями петляет... зебра. Оказалось, экзотическое животное сбежало из мини-зоопарка в городке Янтар.
«Еще косу поляки не перекопали, а как экологический баланс уже нарушили, нехорошо», - шутливо прокомментировал новость в Инстаграме «Комсомольской правды» губернатор Антон Алиханов.
Напомним, поляки строят судоходный канал через Вислинскую косу, который должен соединить Вислинский залив с Балтийским морем. Ранее представитель Еврокомиссии выступил против строительства Польшей канала через косу.
Как мы неоднократно писали, строительство канала может привести к экологической катастрофе в Вислинском (Калининградском) заливе. Эксперты видят в этом проекте серьезную угрозу. Что до сбежавшей зебры, то ее поймали и вернули хозяину.
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Как сообщили в пресс-службе правительства, согласно поправкам, до особого распоряжения продлевается запрет на проведение в области спортивных, культурных, развлекательных, деловых, публичных и прочих массовых мероприятий (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU