2020-06-15T13:38:15+03:00
История современности

«Попал под огонь зенитной артиллерии»: в Калининградской области найдено место падения бомбардировщика Пе-2

Как сообщает поисковый отряд «Совесть», установлены все члены экипажа
Иван МАРКОВ
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Поисковый отряд "Совесть" на месте падения Пе-2Поисковый отряд "Совесть" на месте падения Пе-2Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области обнаружены обломки еще одного советского самолета, сбитого в Восточной Пруссии в апреле 1945 года.

Как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, место падения бомбардировщика – под Пионерским. Возвращаясь с боевого задания, он попал под обстрел зенитной артиллерии.

Хисамов также сообщает, что уже установлены все члены экипажа. Со ссылкой на журнал боевых действий 135-го гвардейского бомбардировочного Таганрогского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского авиационного полка он указывает, что с боевого задания 13 апреля 1945 года не вернулся экипаж самолета Пе-2: летчик гвардии лейтенант Андрей Иванович Самойлов, штурман гвардии младший лейтенант Александр Васильевич Петренко и воздушный стрелок-радист гвардии старший сержант Иван Васильевич Чернышов.

Судя по всему, погибли два члена экипажа: гвардии лейтенант Самойлов (разбился вместе с самолетом) и гвардии младший лейтенант Петренко (выпрыгнул с парашютом, который не раскрылся). Что касается сержанта Чернышева, то он, по всей вероятности, выжил, так как в книге учета потерь его нет, и в конце войны он был награжден медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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