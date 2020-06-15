На Балтфлоте прокомментировали возможную отмену парада Победы в Калининграде

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:58:14+03:00

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На Балтийском флоте нет решения об отмене или переносе парада Победы, намеченного на 24 июня в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сказал руководитель пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов.

- Решение о том, быть параду или отменить его, принимают региональные власти. Мы будем ориентироваться на их решение, - сказал Роман Мартов.

Он отметил, что военнослужащие продолжают в прежнем режиме подготовку к параду Победы, который из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня. Тренировки проходят три раза в неделю на аэродроме.

В городе же пройдет три репетиции парада и одна из них – генеральная. 19, 20, 21 июня с 19.30 до 24.00 центр Калининграда будет закрыт для проведения репетиций.

Планируется, что парад в Калининграде пройдет 24 июня. Новая дата выбрана не случайно – именно 24 июня 75 лет назад состоялся исторический парад на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. По площади Победы пройдет более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы.

В военном параде примет участие 75 единиц техники. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов.

Примет участие в параде и военный оркестр штаба Балтийского флота.

Отметим, уже известно, что 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоится в нескольких регионах России.

Решение об отмене парада Победы 24 июня находится в компетенции региональных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU