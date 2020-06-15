В июне калининградцам придется снова платить за отопление

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:26:13+03:00

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Отопительный сезон в Калининграде завершился еще 28 апреля, однако в июне тысячи жителей города получили счета за отопление. Как рассказали в мэрии, речь идет о жильцах домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла.

В «Калининградтеплосети» объяснили казус тем, что снятие и передача показаний с прибора учета производится с 20 по 25 число каждого месяца. Соответственно, теплопотребление за неучтённые "три дня" в апреле (с 26-го по 28-е) попали в платежки за май, которые калининградцы должны оплатить в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU