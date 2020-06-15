За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет
В Черняховске на улице Октябрьской полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте "соли", как на сленге называется один из наркотиков - a-пирролидиновалерофенон.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, 19-летний парень пытался толкнуть 0,018 грамма вещества.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - отметили в пресс-службе, добавив, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU