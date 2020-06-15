2020-06-15T18:21:27+03:00
Происшествия

За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет

19-летнего парня с наркотиками задержали на улице Октябрьской
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Черняховске на улице Октябрьской полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте "соли", как на сленге называется один из наркотиков - a-пирролидиновалерофенон.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, 19-летний парень пытался толкнуть 0,018 грамма вещества.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - отметили в пресс-службе, добавив, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскосмос: Завод «Факел» в Калининграде продолжает работать на «наиболее важных участках»
Калининградец выпил и побил жену сковородой
В День памяти и скорби в Калининграде зажгутся тысячи свечей
Роспотребнадзор ответил на жалобы калининградцев, которых отказались обслуживать в магазине без масок
Владелец спортклубов "Альбатрос" - Владимиру Путину: Мы воспользовались всеми мерами господдержки
Жителю Гурьевского района режим самоизоляции влетел в копеечку
За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет
Польша открыла границу с Калининградом: кому уже можно за границу, а кому пока нет
Число заболевших коронавирусом на заводе «Факел» в Калининграде выросло почти в 3 раза
В июне калининградцам придется снова платить за отопление
На Балтфлоте прокомментировали возможную отмену парада Победы в Калининграде
«Попал под огонь зенитной артиллерии»: в Калининградской области найдено место падения бомбардировщика Пе-2
Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс
Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Ремонт ул. Катина и ул. Карташева в Калининграде перенесли на 2021 год
Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице
В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19
На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды