За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:21:27+03:00

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В Черняховске на улице Октябрьской полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте "соли", как на сленге называется один из наркотиков - a-пирролидиновалерофенон.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, 19-летний парень пытался толкнуть 0,018 грамма вещества.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - отметили в пресс-службе, добавив, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU