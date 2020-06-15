Жителю Гурьевского района режим самоизоляции влетел в копеечку
38-летний мужчина, не желая из-за карантина бросать занятий бегом, заказал дорогой тренажер, но нарвался на мошенников
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38-летний житель Гурьевского городского округа решил и во время самоизоляции не терять форму, а поэтому на сайте бесплатных объявлений заказал тренажер в виде беговой дорожки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, потенциальный покупатель связался с продавцом, после чего перевел неизвестному 49 тысяч рублей на указанные им реквизиты. Однако заявитель так и не дождался купленного им тренажера и обратился за помощью к полицейским.
- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется расследование, - добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU