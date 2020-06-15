Владелец спортклубов "Альбатрос" - Владимиру Путину: Мы воспользовались всеми мерами господдержки

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:23:17+03:00

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В понедельник президент России Владимир Путин провел совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. На совещании выступил и представитель Калининградской области - владелец сети спортивных клубов "Альбатрос" Сергей Беланов.

- Сейчас текущая ситуация у нас очень сложная: 2,5 месяца не работали совсем, неделю работаем, - начал Беланов. - Без открытия в полном объеме будем продолжать работать в убыток, убытки будут накапливаться, потому что для больших современных фитнес-клубов бассейн – это чуть ли не 50 процентов клиентов. Но что делать, работаем в тех условиях, которые есть.

По словам бизнесмена, несмотря на сложную экономическую ситуацию, "Альбатросу" удалось сохранить весь коллектив и воспользоваться всеми мерами поддержки, которые предоставило государство.

- Все, что относится к нашей области, мы все использовали... То есть это и отсрочки, налоговые отсрочки, реструктуризация кредитов, это и формы льготных кредитов, то есть мы получили льготный кредит под ноль для зарплаты в Сбербанке, и местную региональную программу кредитования использовали для поддержания бизнеса.

Сергей Беланов подчеркнул, что компания особенно "уповает" на безвозмездные формы поддержки.

- Которые дадут возможность не возвращать ту помощь, они нам очень помогают, конечно. Мы получили за апрель более 3 миллионов рублей субсидию (по МРОТу на человека), за май сейчас как раз в стадии получения – в четверг первые пришли деньги, сегодня-завтра ожидаем, - сказал предприниматель, добавив, что "вертикаль власти от Кремля до Калининграда эффективно работает".

Владимир Путин поблагодарил за оценку и выразил надежду, что скоро ситуация с карантинными ограничениями в стране выправится.

- Надеюсь, что поэтапно и как можно быстрее в соответствии, конечно, с рекомендациями санитарных врачей и спортивные клубы будут работать в полном режиме и без всяких ограничений. Встанете на ноги, всё будет нормально, - добавил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU