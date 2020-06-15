Роспотребнадзор ответил на жалобы калининградцев, которых отказались обслуживать в магазине без масок

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:27:30+03:00

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Разъясняя правовые аспекты, специалисты регионального Роспотребнадзора назвали появление покупателей в магазине без маски «противоправным деянием». - Когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния, - говорится в сообщении ведомства. - Направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Также специалисты Роспотребнадзора не видят в действиях продавцов, отказывающих обслуживать покупателей без масок, ущемления права потребителей. - Доступ на объект торговли покупателей должен осуществляться только при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки); посетители без средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) в торговый объект не допускаются, - резюмировали в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU