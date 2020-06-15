В День памяти и скорби в Калининграде зажгутся тысячи свечей

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:39:04+03:00

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В понедельник, 15 июня, на сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ началась акция "Свеча памяти" - в память о Великой Отечественной войне. Она завершится 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, при помощи интернет-ресурса пользователи могут зажечь свечу памяти, в том числе и для жителей других стран, поделиться информацией об акции с друзьями в социальных сетях, чтобы они могли присоединиться, или разместить пост об участии на своей странице в социальных сетях. С 20 по 22 июня пользователи социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники» смогут «поделиться свечой» со своими друзьями в виде подарка, а с 18 июня у всех желающих появится возможность установить приложение «Свеча памяти» и разместить тематическое видео в Instagram. - Оператором акции выступил благотворительный фонд «Память поколений», который за каждую зажженную виртуально свечу внесет на оказание помощи ветеранам 1 рубль. Всего на эти цели выделено 27 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе. Также 22 июня в 12:15 по московскому времени (в 11:15 по калининградскому времени) одновременно во всех регионах будет объявлена минута молчания и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU