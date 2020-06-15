Калининградец выпил и побил жену сковородой

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:48:12+03:00

Теперь ему грозит до двух лет колонии

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Обычно сковородка, как и прочая домашняя утварь, становится орудием разгневанной супруги, но в это раз все случилось наоборот. Сковородку, изрядно приняв на грудь, схватил в порыве ярости 38-летний муж и ударил ей 37-летнюю жену.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, у женщина экспертиза зафиксировала кровоподтеки, что было расценено как легкий вред здоровью, а в отношении драчуна возбуждено уголовное дело.

- Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU