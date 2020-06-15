2020-06-15T22:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Роскосмос: Завод «Факел» в Калининграде продолжает работать на «наиболее важных участках»

На предприятии выявлено 82 случая коронавирусной инфекции
Кирилл Алексеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Калининградское ОКБ "Факел", входящее в госкорпорацию Роскосмос, продолжает работать на наиболее важных участках, осуществляя выполнение оборонного заказа. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Ранее сообщалось, что на предприятии коронавирусная инфекция выявлена у 82 сотрудников.

- В сложившейся ситуации, с целью снижения непроизводственных расходов, часть непроизводственных подразделений предприятия переведены на удаленную работу. При этом на наиболее важных участках часть сотрудников ОКБ продолжают выполнять неотложные работы, в том числе в рамках выполнения государственного оборонного заказа, - отметили в пресс-службе, добавив, что часть цехов закрыта по предписанию санитарных врачей.

Первоначально очаг заболевания COVID-19 был выявлен на предприятии 9 июня. Тогда сообщалось о 29 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. ОКБ "Факел" занимается разработкой двигательных систем и установок для отечественных и зарубежных спутников. Предприятие основано в 1955 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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