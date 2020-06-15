Калининград вошел в число городов, где парад Победы отменен не будет

15 Июнь 2020 2020-06-15T23:16:50+03:00

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Парад Победы, как и планировалось, пройдет в Калининграде в среду, 24 июня. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Ранее появилась информация, что в ряде регионов России парад будет отменен из-за пандемии коронавируса.

- На территории Западного военного округа военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года пройдут только в городах Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже, Туле и Калининграде, - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что решение о проведении парадов принято указом президента России.

Как сообщили "КП" в пресс-службе Балтийского флота, военнослужащие продолжают в прежнем режиме подготовку к параду Победы. Тренировки проходят три раза в неделю на аэродроме. В городе же пройдет три репетиции парада и одна из них – генеральная. 19, 20, 21 июня с 19.30 до 24.00 центр Калининграда будет закрыт для проведения репетиций.

24 июня по площади Победы пройдет более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы.

В военном параде примет участие 75 единиц техники. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов. Примет участие в параде и военный оркестр штаба Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU