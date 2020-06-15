15 Июнь 2020 2020-06-15T23:12:48+03:00

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В Калининград возвращаются вечерние и утренние автобусы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, частичное снятие ограничений, введенное из-за пандемии коронавируса, позволило вернуть общественный транспорт к докарантинному графику работы.

Так, в соответствии с утвержденными расписаниями, работа общественного транспорта определена с 6.00 до 24.00. При этом к 24.00 автобусы должны находиться в парке предприятия.

- В связи с резким уменьшением пассажиропотока после 20 часов, количество находящихся на линиях транспортных средств уменьшается, автобусы поэтапно сходят с конечных остановок в парк, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU