Алиханов: С 16 июня зоопарк и все парки Калининграда открываются для посетителей

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:27:49+03:00

А к концу недели, возможно, возобновят работу музеи, летние кафе и бассейны

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Со вторника, 16 июня, в Калининграде для посетителей открываются зоопарк и все городские парки. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью "Вести-Калининград", добавив, что в закрытые помещения и вольеры пока доступ будет ограничен.

По словам губернатора, это станет первым этапом снятия ограничительных мер. На втором этапе, который, если не случится новой серьезной вспышки коронавирусной инфекции, наступит в конце текущей недели, должны открыться летние кафе и бассейны. Но не только.

- Если к концу недели мы сможем перейти ко второму этапу (снятия ограничений - Ред.), то смогут открыться музеи, а в спортзалах станут возможными групповые занятия до 10 человек, - отметил Антон Алиханов.

Стационарные кафе и рестораны откроются на третьем этапе. Когда он наступит, пока неизвестно.

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В понедельник, 15 июня, одной из тем на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции станет работа кафе и ресторанов в Калининграде. Об этом у себя в Инстаграме написал глава региона Антон Алиханов, отвечая на комментарий подписчицы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU