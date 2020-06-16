2020-06-16T09:18:34+03:00
Происшествия

Калининградец взял в аренду автомобиль и продал его за границей

Сумма ущерба потерпевшему составила 875 тысяч рублей
Кирилл Алексеев
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Началось с того, что 28-летний калининградец по рекомендации знакомых арендовал у предпринимателя автомобиль марки «Hyundai Solaris», причем мужчины между собой составили договор. Однако через некоторое время арендатор перестал выходить на связь с владельцем иномарки, и 31-летний предприниматель обратился в полицию. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение неоднократно судимого злоумышленника, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - В отделе полиции подозреваемый признался, что ему необходимы были деньги, и уже на следующий день после заключения договора аренды мужчина выехал в соседнее государство, где продал иномарку.

Сумма ущерба потерпевшему составила 875 тысяч рублей. Злоумышленник получил с продажи 2500 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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