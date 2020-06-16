В Калининграде выявлено 12 новых случаев коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:32:38+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2124 случая заболевания

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В Калининградской области за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативны штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2124 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 248 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2 950 случаев (35,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 545 458 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 193 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7 284 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU