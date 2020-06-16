В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:11:30+03:00

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В Калининграде во вторник, 16 июня, в течение дня не будет света на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. А. Суворова 25-47, 37(школа № 28), 46-52, ул. Дзержинского 91-109, 103(д/с № 12), 138-140, ул. Волочаевская 19-33, 20-38, ул. Портовая 5-15, ул. Красноармейская 1-11, 19-25, ул. Тихорецкая 22.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Ген. Толстикова 18; до 16 часов - на ул. Интернациональной 74а, 76 и ул. О. Кошевого 45.

Горячее водоснабжение прекращено до 15 часов на ул. У. Громовой 1 (д/сад № 83), 2-18, 22-26 и ул. Л. Иванихиной 1-5. До 16 часов воды не будет в этом же районе на ул. Интернациональной 66-76; ул. Карамзина 25-47, 50-56; ул. О. Кошевого 82-87; б-ре Южном 26-48, 33-47.

В Ленинградском районе подача горячей воды приостановлена на ул. Грига 58 и в пер. Грига 1 (д/сад № 98).

ИСТОЧНИК KP.RU