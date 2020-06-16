2020-06-16T11:48:15+03:00
Происшествия

Под Правдинском в ДТП погиб скутерист

Авария произошла на 29-м километре автодороги «Дружба-Гусево-Вишневое»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе ночью в ДТП погиб скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

Авария произошла на 29-м километре автодороги «Дружба-Гусево-Вишневое». 53-летний водитель скутера превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

От полученных ранений мужчина скончался. В полиции отметили, что у мужчины не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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