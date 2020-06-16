Под Правдинском в ДТП погиб скутерист
Авария произошла на 29-м километре автодороги «Дружба-Гусево-Вишневое»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе ночью в ДТП погиб скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД
Авария произошла на 29-м километре автодороги «Дружба-Гусево-Вишневое». 53-летний водитель скутера превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.
От полученных ранений мужчина скончался. В полиции отметили, что у мужчины не было водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU