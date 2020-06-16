2020-06-16T11:27:36+03:00
Экономика

В Калининградской области впервые спустили на воду плавучий дом

Хаусбот модели «VOJAGE 1500 eco» предназначен для круглогодичной эксплуатации на водоемах и для длительных путешествий
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Накануне компания "Ушаковские верфи" спустила на воду первый построенный в Калининградской области плавучий дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, хаусбот модели «VOJAGE 1500 eco» предназначен для круглогодичной эксплуатации на водоемах и для длительных путешествий, в том числе в сложных навигационных условиях. Судно водоизмещением более 22 тонн, с длиной корпуса, достигающей почти 15 метров и шириной в пять метров, работает на электроходу.

- Это полноценный дом на воде, с небольшой осадкой, то есть достаточно проходимое судно. Конструкторы, рабочие предприятия - все, кто принимал участие в создании хаусбота, блестяще справились с поставленной задачей. Компания получила новые компетенции в работе с передовыми технологическими решениями, - отметил на церемонии спуска на воду судна губернатор Антон Алиханов. Главной особенностью нового судна является его экологичность.

Сообщается также, что хаусбот получил название «Бранденбург» в честь земли в ФРГ, где проживает владелец компании. Представитель этой германской территории Штефан Штайн напомнил собравшимся, что Бранденбург официально дружит с Калининградской областью с 1994 года, а название нового судна будем добрым напоминанием о межрегиональном сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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