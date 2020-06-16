Райффайзенбанк снизил ставки по основным ипотечным программам

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В зависимости от суммы займа и объекта недвижимости снижение ставок составило от 0,20 до 0,80 процентного пункта. Теперь при покупке квартиры или апартаментов в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном рынке для займов на сумму менее 3 млн руб. действует ставка от 8,69% (снижена на 0,80 п.п.). Для кредитов на сумму от 3 млн. до 7 млн. руб. минимальная ставка составляет 8,59% (уменьшение на 0,40 п.п.), при сумме от 7 млн. руб. - 8,29% (снижена на 0,20 п.п.).

Также заемщики могут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков и объединить их в один — ипотечный. Кроме того, в рамках комплексного рефинансирования клиенты Райффайзенбанка могут получить дополнительные денежные средства по более выгодной ипотечной ставке.

- Мы предлагаем не только доступные условия, но и удобный сервис. Оставить заявку на ипотеку легко в личном кабинете на raif.ru, который интегрирован с порталом Госуслуг. В течение одного дня можно получить одобрение, которое будет действительно в течение двух месяцев, - подчеркивает руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» АО Райффайзенбанка Константин Мурашкин.

Минимальный размер первоначального взноса должен составлять от 20-25%, в зависимости от типа приобретаемой недвижимости (квартира, апартаменты, таунхаус). Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Финальный размер процентной ставки зависит от суммы кредита, статуса заемщика (новый, зарплатный, премиальный и т.п.), а также от решения клиента относительно подключения программы комплексного страхования. Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU