Министра развития инфраструктуры Дятлову выписали из больницы после коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:46:24+03:00

У главы министерства коронавирус был выявлен 5 июня

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Министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову выписали из больницы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У Дятловой был выявлен коронавирус 5 июня. Она стала первым членом регионального правительства, у которого была диагностирована инфекция.

Через несколько дней коронавирус был выявлен у министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза и министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой. Оба также выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU