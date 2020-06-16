Министра развития инфраструктуры Дятлову выписали из больницы после коронавируса
У главы министерства коронавирус был выявлен 5 июня
.Фото: Александр Подгорчук
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Министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову выписали из больницы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
У Дятловой был выявлен коронавирус 5 июня. Она стала первым членом регионального правительства, у которого была диагностирована инфекция.
Через несколько дней коронавирус был выявлен у министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза и министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой. Оба также выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU