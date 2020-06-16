2020-06-16T12:32:25+03:00
Общество

Сломали нос и забрали деньги из кассы: в Калининграде задержали двух мужчин, напавших на продавца магазина

Задержанные оказались слесарями, которые решили выпить после рабочей смены [видео]
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на продавца круглосуточного магазина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел ночью на улице Алданской. В круглосуточный магазин ворвались двое мужчин, которые избили продавца и забрали из кассы 5 тысяч рублей.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что изображенные на видео злоумышленники не являются местными жителями и ранее в поле зрения полиции не попадали. Тогда полицейские стали отрабатывать версию, что подозреваемые приезжали в поселок Космодемьянский на работу, так как один из соседей незадолго до происшествия видел похожих мужчин.

«Проверив организации, располагающиеся неподалеку от магазина, сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленников. По местам их проживания незамедлительно были направлены группы задержания усиленные бойцами СОБР Росгвардии. Обоих нападавших бойцы спецподразделения задержали, когда они вышли из подъездов домов», - рассказали в пресс-службе полиции.

Задержанные оказались слесарями, которые решили выпить после рабочей смены. Ночью им захотелось купить алкоголя, однако сотрудница магазина отказалась продавать, ссылаясь на закон об ограничении торговли спиртным в ночное время. Тогда покупатели сломали 59-летней женщине нос и вытащили из кассы наличность, после чего скрылись.

По ходатайству следствия задержанные арестованы и помещены в следственный изолятор.

Разбойное нападение на магазин в Калининграде.пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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