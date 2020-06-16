Директор «Балтики»: Понимаем, что готовы к премьер-лиге ментально и базисно
Калининградская «Балтика» в случае выхода в Российскую премьер-лигу, будет там крепким клубом со своими целями и задачами. Об этом в интервью Sportbox.ru заявил гендиректор футбольного клуба Тажутдин Качукаев.
«Мы все для этого делаем. Понимаем, что готовы к премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге», - сказал он.
Качукаев отметил, что прошлым летом руководство «Балтики» начало формировать команду с прицелом на 3-4 года, рассчитывая, что привлеченные футболисты будут конкурентоспособны как в ФНЛ, так и в РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU