Директор «Балтики»: Понимаем, что готовы к премьер-лиге ментально и базисно

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:39:29+03:00

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Калининградская «Балтика» в случае выхода в Российскую премьер-лигу, будет там крепким клубом со своими целями и задачами. Об этом в интервью Sportbox.ru заявил гендиректор футбольного клуба Тажутдин Качукаев.

«Мы все для этого делаем. Понимаем, что готовы к премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге», - сказал он.

Качукаев отметил, что прошлым летом руководство «Балтики» начало формировать команду с прицелом на 3-4 года, рассчитывая, что привлеченные футболисты будут конкурентоспособны как в ФНЛ, так и в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU