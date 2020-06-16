2020-06-16T13:29:30+03:00
Общество

Открытие зоопарка в Калининграде пока откладывается

Руководство зверинца пока не имеет на руках официального документа об открытии
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Вчера вечером стало известно, что с 16 июня в Калининграде открываются зоопарк, Ботанический сад БФУ имени Канта и городские парки.

Однако с зоопарком вышла заминка. Как написала на своей странице директор заведения Светлана Соколова, открытие откладывается. По ее словам, зоопарку нужно время на уборку, а также на руках пока нет соответствующего документа, разрешающего открытие.

"Дорогие мои, сегодня зоопарк НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! Мы ждем официального документа, чтобы понять на каких условиях мы должны открыться, - написала Соколова. - Мы две недели уже не убираем территорию по причине нехватки денег и нам элементарно нужен день чтобы подготовиться к открытию - продезинфицировать все поверхности, убрать территорию, разместить правила посещения. Я приношу извинения тем, кто уже пришел с утра в зоопарк на прогулку и не смог в него попасть. Хотя нашей вины в этом, поверьте, нет".

Неравнодушные калининградцы уже предложили помощь в уборке зоопарка. А точная дата открытия любимого горожанами места отдыха станет известна немного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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