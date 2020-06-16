У острова Орхидей во Вьетнаме нашли письмо в бутылке, отправленное 25 лет назад с «Крузенштерна»

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:31:45+03:00

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У острова Орхидей во Вьетнаме нашли бутылку с посланием от Музея Мирового океана. Об этом рассказал житель Тайваня Цзя Цинг Хуан, который обнаружил бутыль во время шлюпочных гонок и написал письмо в калининградский музей.

«Невероятно, но факт – бутылка пробыла в воде 25 лет и была брошена сотрудником музея, тогда главным хранителем Ириной Бойкиной. Ирина Николаевна стала участницей кругосветной экспедиции на барке «Крузенштерн» в 1995-96 гг», - рассказали в пресс-службе музея.

Во время той кругосветки Ирина Бойкина сбрасывала в моря и океаны послания в бутылках. Всего за год экспедиции за борт улетело 175 бутылок. Из них 12 бутылок найдены в первые несколько лет.

«В период с 1995 по 1998 год музейные послания в бутылках находили в самых разных уголках планеты: от Бразилии до Австралии, от Южной Африки до Голландии. Последней, до недавнего времени, была выловлена бутылка под номером 154. Брошенная в июле 1996 года, она 2 года путешествовала по океану, пока ее не принесло к берегам острова Матогор в Мексиканском заливе», - рассказали в музее.

Интересно, что письмо от Цзя Цинг Хуана пришло в год 30-летия Музея Мирового океана.

Теперь сотрудникам музея предстоит выяснить, где помотало их бутылку, какой по счету она была, и где ее выбросили.

ИСТОЧНИК KP.RU