В Калининградской области полицейские задержали четверых копателей янтаря
Злоумышленники успели добыть 18 кг сырца
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В Калининградской области полицейские задержали четырех копателей янтаря. Об этом сообщает пресс-службе МВД РФ.
Четверо старателей незаконно вели добычу янтаря со дна Балтийского моря около Янтарного. У них обнаружили около 18 килограммов окаменевшей ископаемой смолы.
На злоумышленников завели административные дела, у них также изъяли лодки, акваланги, водометы, шланги, а также другое оборудование для незаконного промысла.
ИСТОЧНИК KP.RU