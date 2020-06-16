В Калининградской области полицейские задержали четверых копателей янтаря

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:48:40+03:00

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В Калининградской области полицейские задержали четырех копателей янтаря. Об этом сообщает пресс-службе МВД РФ.

Четверо старателей незаконно вели добычу янтаря со дна Балтийского моря около Янтарного. У них обнаружили около 18 килограммов окаменевшей ископаемой смолы.

На злоумышленников завели административные дела, у них также изъяли лодки, акваланги, водометы, шланги, а также другое оборудование для незаконного промысла.

ИСТОЧНИК KP.RU