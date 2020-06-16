Алиханов поручил купить дополнительный томограф для ЦГКБ Калининграда

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов поручил Минздраву приобрести и установить дополнительный компьютерный томограф в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник, 15 июня.

Как сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко, в Калининградской области для лечения больных и инфицированных новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 012 коек.

«Работа постоянно продолжается, скоро будут введены новые. С 20 июня начнется плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям. Система здравоохранения активно готовится к этому, в том числе отрабатываются графики, медицинские бригады, маршрутизация», – отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU