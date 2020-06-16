В Калининграде организуют 13 пунктов для сдачи ЕГЭ

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:20:12+03:00

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В Калининграде для сдачи ЕГЭ будут организованы 13 пунктов. Они разместятся в школах №№ 4, 12, 18, 22, 31, 35, 36, 38 (2 пункта), 40, 49, 56 (2-ой корпус), ШИЛИ, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, будет организован ещё пункт в одном из лечебных учреждений города, где экзамены смогут сдать дети с ОВЗ.

«Для основного числа обучающихся 11-х классов ЕГЭ будет проводиться в период с 3 июля по 23 июля. Учащиеся, не прошедшие ЕГЭ в указанные сроки по уважительным причинам, допускаются к экзаменам в резервные дни 24 и 25 июля. Также расписанием ЕГЭ предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа для тех, кто по различным причинам не смог принять участие в основной, июльской волне», - сообщили в мэрии.

В каждой школе будет организовано по 2-3 входа. Проход экзаменуемых планируется осуществлять малыми группами по индивидуальным графикам, с соблюдением 1,5-метровой социальной дистанции, в коридорах для этого нанесут разметку. На входе у всех измерят температуру, в аудиториях обеспечат возможность обработать руки антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU