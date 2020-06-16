В Калининграде отменили оправдательный приговор по делу о хищении 1,3 млн при строительстве детсада

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:34:09+03:00

Уголовное дело возвращено на новое рассмотрение в районный суд

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В Калининграде отменен оправдательный приговор директору строительной компании по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гендиректора ООО «Балтбау» обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детского сада в Калининграде. В декабре прошлого года бизнесмен был оправдан.

Прокуратура подала апелляцию, и доводы ведомства были признаны областным судом обоснованными. В итоге приговор был отменен, а уголовное дело возвращено в Центральный районный суд Калининграда на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU