На фестиваль «Калининград Сити Джаз» приедет Гальяно

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:03:47+03:00

Ришар Гальяно приедет в Калининград второй раз. Фото: Предоставлено организаторами

Изменить размер текста: A A

Известный джазовый аккордеонист Ришар Гальяно станет участником программы XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» в составе квартета New Jazz Musette. Как сообщает пресс-служба фестиваля, это второй визит музыканта в Калининград: он приезжал к нам играть джаз в 2008 году.

«Друг и ученик Астора Пьяццолы, виртуозный мастер игры на всех разновидностях аккордеона и бандонеона, считается основателем нового направления в музыке - «новый мюзет» (new musette), который сочетает в себе музыку Средиземноморья, джаз, французский шансон и классику. Эклектика творчества Гальяно и высочайшее исполнительское мастерство позволили музыкальным критикам назвать музыканта лучшим аккордеонистом мира», - отмечают в оргкомитете.

В этом году Ришар Гальяно выступит 29 августа на главной сцене.

Ранее оргкомитет объявил об участии в фестивале израильской группы Funk`n`stein (29 августа, главная сцена) и коллаборации Уроша Перича, Робин Чарльз и биг-бенда Дмитрия Кошелева (28 августа, главная сцена).

В этом году XV международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет 28, 29 и 30 августа на острове Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU