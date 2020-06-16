30 калининградских НКО получили президентские гранты
В Калининградской области 30 некоммерческих организаций стали победителя второго конкурса президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общая сумма грантов составила более 33 млн рублей. Калининградские общественники получили деньги на проекты по сохранению исторической памяти, охраны окружающей среды и защиты животных, а также проекты в области культуры и искусства, науки, образования и просвещения, социального обслуживания, развития общественной дипломатии и поддержки соотечественников, охраны здоровья граждан, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав и свобод человека
Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, всего по итогам конкурса гранты на общую сумму 4,6 миллиардов рублей по результатам независимой экспертизы получат 2 402 организации в России.
ИСТОЧНИК KP.RU