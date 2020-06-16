В Калининграде День города-2020 пройдет без массовых мероприятий

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:01:54+03:00

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В Калининграде решают, как отпраздновать День города этим летом. Как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин, депутаты приняли решение отказаться от традиционного празднования из-за пандемии.

«Дня города не может не быть. Дата ведь есть. Но вот праздничные мероприятия, конечно, в связи с коронавирусными ситуациями не очень нужны, потому приняли решение отказаться от финансирования массовых мероприятий. Будет несколько другой формат. Какой – пока обсуждаем, - рассказал Шумилин.

Напомним, в мэрии ранее решили не индексировать зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, сокращаются все траты, которые признаны необязательными. Некоторые ремонты и социальные проекты переносятся на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU