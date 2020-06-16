16 Июнь 2020 2020-06-16T16:16:25+03:00

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров

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Во вторник, 16 июня, в Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в небе над городом в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

До 24 июня летчики Балтийского флота проведут еще две тренировки над Калининградом - 18 и 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU