В Калининграде прошла репетиция воздушного парада
Во вторник, 16 июня, в Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в небе над городом в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.
Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.
До 24 июня летчики Балтийского флота проведут еще две тренировки над Калининградом - 18 и 19 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU