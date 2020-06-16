В Правдинске появился туристический маршрут, связанный с Фридландским сражением

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:14:47+03:00

К 213-й годовщине события в городе и окрестностях установили 10 навигационных стендов

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14-го июня Фридландскому сражению исполнилось 213 лет, и в честь этой даты в бывшем Фридланде, Правдинске, и его окрестностях появились 10 навигационных стендов, при помощи которых туристы смогут изучать историю битвы самостоятельно.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке калининградский историк Альберт Адылов, стенды были установлены в рамках проекта «Дороги русского солдата».

- Мы постарались объединить в одну логическую цепочку все узловые моменты сражения и связанные с ним памятные места Правдинска и окрестностей, - сообщил Адылов.

По словам историка, в установке стендов участвовали сотрудники БФУ имени Канта, региональное отделение Российского военно-исторического общества, администрация Правдинска и другие. Правда, презентации самого маршрута по причинам, связанным с карантинными ограничениями, пока провести не удалось. Правда, его разработчики считают, что это дело недалекого будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU