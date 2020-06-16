Калининградские пограничники задержали литовца, который незаконно проник в регион

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:15:09+03:00

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Во вторник, 16 июня, калининградские пограничники задержали в Нестеровском районе 45-летнего гражданина Литвы, который незаконно пересёк государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Калининградской области

Нарушителя обнаружили задержали, когда он пересек госграницу со стороны Польши.

«В настоящее время нарушитель задержан на 48 часов. Устанавливается цель его визита на территорию России. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, задержанное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с российским законодательством», - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, это уже второй случай незаконного пересечения границы в этом месяце. 4 июня пограничники задержали 63-летнего иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU