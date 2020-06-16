В ночь на 18 июня в Калининграде разведут мосты
Мосты разведут для прохождения плавсредств из порта Калининград в Куршский залив
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в ночь с 17 на 18 июня разведут два моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 11 часов вечера 17 июня до 5 утра 18 июня будут разведены мосты №4 Высокий на ул. Октябрьской и Юбилейный мост на ул. Эпроновской.
Мосты разведут для прохождения плавсредств из порта Калининград в Куршский залив.
ИСТОЧНИК KP.RU