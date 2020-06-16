Фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске перенесли на конец августа
Организаторы назвали ориентировочные даты
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Ежегодный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» перенесли на конец августа. По данным АМИК, съемки планируют провести 28, 29 и 30 августа. Впрочем, окончательными эти даты считать не стоит, еще возможны переносы.
Съемки пройдут по традиции в светлогорском «Янтарь-холле».
Изначально фестиваль планировали провести 17, 18 и 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU