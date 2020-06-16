2020-06-16T18:07:14+03:00
Общество

Калининградский зоопарк откроется 17 июня: что изменится, правила посещения

Павильоны и помещения останутся закрытыми, по территории можно будет гулять свободно
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк откроется для посетителей в среду 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Калининградский зоопарк будет работать в рамках общепринятых мер безопасности», - отметили в пресс-службе.

Так, закрытыми для посещения остаются все павильоны. Общепит работает только «на вынос». Масочный режим сохраняется только при посещении помещений на территории зоопарка - общественного туалета и здания кассы и зоомагазина на ул. Чайковского. А вот сотрудники зоопарка соблюдают масочный режим даже на территории.

Посетители зоопарка должны соблюдать социальную дистанцию. На входах и в туалетах – обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

При этом никаких ограничений по количеству посетителей на территории зоопарка не предусмотрено, работают обе кассы.

Еще из новшеств – на период закрытия павильонов снижена цена билета с 300 до 250 рублей. Детский, льготный, студенческий – 80 рублей (был 100 рублей).

Ранее правительство Калининградской области выпустило постановление об открытии городских парков и зоопарка в прогулочном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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