2020-06-16T18:03:34+03:00
Лето в городе

Идет вторая волна: Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Калининграде

Температура будет на 5-7 градусов выше нормы
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Гидрометцентр России сообщает о том, что под влиянием антициклона в некоторых регионах Европейской части страны ожидается вторая волна жаркой погоды. С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях , температура днем прогнозируется на уровне +25…+30 - это на 5-7 выше нормы.

- Необходимо еще раз отметить, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей (пожилого возраста, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.), - предупреждают в Гидрометцентре.

Между тем, портал meteovesti.ru прогнозирует обильные осадки.

«Тёплый атмосферный фронт – это тоже фронт, так что в его зоне также будут развиваться кучево-дождевые облака. Наиболее интенсивные ливни мы ожидаем на Севере и Северо-Западе. Местами может выпасть более 10-20 мм, или до 1/3 месячной нормы», - сообщается на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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