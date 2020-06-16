2020-06-16T18:18:15+03:00
Общество

Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Славском районе осудили местную жительницу за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года пьяная горожанка позвонила в полицию и сообщила, что стала жертвой «тяжкого преступления». Затем она подала письменное заявление, хотя ее и предупреждали об уголовной ответственности.

Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. И оштрафовал на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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