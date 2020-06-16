Мэрия Калининграда: Дезинфекция улиц производится раз в 3-4 дня

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:49:18+03:00

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Обработка дезинфицирующим раствором всех улиц Калининграда с твёрдым покрытием производится раз в 3-4 дня. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Используется раствор гипохлорита в концентрации 0,5% по активному хлору. У этого средства также есть все необходимые сертификаты Роспотребнадзора. Также МБУ «Чистота» регулярно обрабатывает все остановочные павильоны общественного транспорта - 591 остановка. Для этой работы применяется дезсредство «Жавель Солид» раствором концентрации 0,02% с последующей обработкой скамеек и урн», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что это средство также абсолютно безопасно для человека и животных, его использование даже рекомендовано в кафе, детских садах и роддомах.

ИСТОЧНИК KP.RU