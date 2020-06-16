2020-06-16T18:49:18+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Дезинфекция улиц производится раз в 3-4 дня

Используется раствор гипохлорита в концентрации 0,5% по активному хлору
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Обработка дезинфицирующим раствором всех улиц Калининграда с твёрдым покрытием производится раз в 3-4 дня. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Используется раствор гипохлорита в концентрации 0,5% по активному хлору. У этого средства также есть все необходимые сертификаты Роспотребнадзора. Также МБУ «Чистота» регулярно обрабатывает все остановочные павильоны общественного транспорта - 591 остановка. Для этой работы применяется дезсредство «Жавель Солид» раствором концентрации 0,02% с последующей обработкой скамеек и урн», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что это средство также абсолютно безопасно для человека и животных, его использование даже рекомендовано в кафе, детских садах и роддомах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области прошло более 100 концертов и спектаклей в онлайн-формате
Мировой чемпионат по фейерверкам снова пройдет в Зеленоградске
Названы даты начала туристического сезона в Калининградской области
Мэрия Калининграда: Дезинфекция улиц производится раз в 3-4 дня
Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос
Идет вторая волна: Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Калининграде
Калининградский зоопарк откроется 17 июня: что изменится, правила посещения
Фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске перенесли на конец августа
В ночь на 18 июня в Калининграде разведут мосты
Калининградские пограничники задержали литовца, который незаконно проник в регион
В Правдинске появился туристический маршрут, связанный с Фридландским сражением
В Калининграде прошла репетиция воздушного парада
В Калининграде День города-2020 пройдет без массовых мероприятий
30 калининградских НКО получили президентские гранты
На фестиваль «Калининград Сити Джаз» приедет Гальяно
В Калининграде отменили оправдательный приговор по делу о хищении 1,3 млн при строительстве детсада