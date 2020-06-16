Названы даты начала туристического сезона в Калининградской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил, что дату открытия туристического сезона пришлось сдвинуть из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА "Новости", если раньше снятие ограничений планировалось с 15 июня, то теперь новыми датами называются 22-26 июня.

- Сроки пришлось сдвинуть. Новые ориентировочные даты запуска турсезона в области - период с 22 по 26 июня, - сказал Андрей Ермак. - Мы рассчитываем, что с этого времени туристам, прибывающим в Калининград, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин. А вот тест на коронавирус пока будет необходим. Если туристы будут приезжать без этой справки, придется проходить через обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU