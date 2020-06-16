Мировой чемпионат по фейерверкам снова пройдет в Зеленоградске
"Огненный мундиаль" состоится в конце августа и начале сентября
.Фото: Александр Подгорчук
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В этом году мировой чемпионат по фейерверкам вернется из Калининграда в Зеленоградск. Об этом сообщила газета "Волна" со ссылкой на главу администрации Сергея Кошевого.
Известно, что кроме российской команды, ожидается участие в "огненном мундиале" пиродизайнеров из Австрии, Китая, Испании и Франции.
- Обозначены даты проведения чемпионата - 22, 29 августа и 5 сентября, - сказал Сергей Кошевой.
Мировой чемпионат по фейерверкам начинался в Зеленоградске, на берегу моря, однако в последние два года проводился на Октябрьском острове в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU