2020-06-16T21:35:19+03:00
Звезды

В Калининградской области прошло более 100 концертов и спектаклей в онлайн-формате

Многие события транслировались на федеральном портале Культура.РФ
Кирилл Алексеев
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На заседании совета по культуре при губернаторе Калининградской области министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал о работе учреждений в период пандемии коронавируса и введенных ограничений.

По его мнению, учреждения культуры успешно перешли в онлайн-формат.

- Что касается виртуальных туров, выставок и концертных онлайн-программ и онлайн-спектаклей в период ограничений из-за коронавируса – у нас прошло больше ста спектаклей и концертов в таком формате и 30 выставок с привлечением большой аудитории. Наши события пользовались популярностью не только в области, но и за ее пределами.

Министр также отметил, что в различных онлайн-форматах приняли участие 18 госучреждений региона, было организовано более 300 виртуальных событий, которые собрали более миллиона просмотров.

- Многие события транслировались на федеральном портале Культура.РФ и получили поддержку федерального Министерства культуры, – добавил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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