В Калининграде пропал без вести 16-летний парень

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:52:25+03:00

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Отдел МВД России по Московскому району объявил в розыск пропавшего без вести 16-летнего Игоря Томилова, проживающего на улице Иртышской. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 16 июня около 15 часов парень ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 178 см, плотного телосложения, волосы русые, короткострижен. - В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного), - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU