Кардиоцентр Калининграда: Наши сотрудники последние дни буквально «живут на работе»
С самого начала пандемии коронавирусной инфекции Центр высоких медицинских технологий Калининграда (кардиоцентр) работал в круглосуточном режиме.
- Врачи экстренно и планово оказывали помощь людям с заболеваниями высокого риска для жизни – сердца и сосудов. Операции не прекращались ни на один день, в том и числе – и самые сложные, на открытом сердце, - отметили в кардиоцентре.
Однако после вспышки коронавируса медучреждение было закрыто на обсервацию, но это не привело к остановке работы центра.
- Наши специалисты в круглосуточном режиме лечат пациентов и ухаживают за ними. И теперь «живут на работе» в буквальном смысле этого слова, - добавили в кардиоцентре.
Напомним, 5 июня COVID-19 был обнаружен у главного врача медучреждения, и кардиоцентр был закрыт на обсервацию и, соответственно, на прием новых пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU