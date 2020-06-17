2020-06-17T09:51:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Кардиоцентр Калининграда: Наши сотрудники последние дни буквально «живут на работе»

Центр высоких медицинских технологий в настоящее время закрыт на обсервацию
Надежда Ржевская
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..Фото: Александр Подгорчук
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С самого начала пандемии коронавирусной инфекции Центр высоких медицинских технологий Калининграда (кардиоцентр) работал в круглосуточном режиме.

- Врачи экстренно и планово оказывали помощь людям с заболеваниями высокого риска для жизни – сердца и сосудов. Операции не прекращались ни на один день, в том и числе – и самые сложные, на открытом сердце, - отметили в кардиоцентре.

Однако после вспышки коронавируса медучреждение было закрыто на обсервацию, но это не привело к остановке работы центра.

- Наши специалисты в круглосуточном режиме лечат пациентов и ухаживают за ними. И теперь «живут на работе» в буквальном смысле этого слова, - добавили в кардиоцентре.

Напомним, 5 июня COVID-19 был обнаружен у главного врача медучреждения, и кардиоцентр был закрыт на обсервацию и, соответственно, на прием новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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