Алиханов анонсировал отмену обсервации для прилетающих в Калининград
Региональные власти обсуждают необходимость отмены обязательной обсервации для прилетающих в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.
«В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей )», - написал Алиханов.
Губернатор напомнил, что обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для жителей региона, владельцев недвижимости в Калининградской области и граждан, которые арендовали квартиру или дом в области.
ИСТОЧНИК KP.RU