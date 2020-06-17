2020-06-17T10:26:08+03:00
Общество

Алиханов анонсировал отмену обсервации для прилетающих в Калининград

Решение будет принято в ближайшее время
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти обсуждают необходимость отмены обязательной обсервации для прилетающих в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

«В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей )», - написал Алиханов.

Губернатор напомнил, что обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для жителей региона, владельцев недвижимости в Калининградской области и граждан, которые арендовали квартиру или дом в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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